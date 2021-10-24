الرئيس الجابوني يصل الرياض للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار

أمير الرياض على رأس مستقبليه

وصل إلى الرياض اليوم الرئيس الغابوني علي بونغو، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.



وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالنيابة، أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.