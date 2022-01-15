تجمع مكة المكرمة الصحي يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الجرعة الأولى لمدة أسبوعين للفئة أقل من خمسة أعوام

أطلق تجمع مكة المكرمة الصحي، حملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية ونقاط عامة في المجتمع عن طريق الفرق الميدانية للصحة العامة بمكة المكرمة للوصول لأكبر عددٍ ممكن للتطعيم من الفئة المستهدفة (الأطفال دون سن الخامسة).



ودشن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور دلشاد علي عباس علي، الحملة في مركز صحي كدي والهجرة والتي تستهدف الفئة المخصصة للحملة؛ حيث يبدأ التطعيم بالجرعة الأولى ابتداءً من يوم الأحد 13 جمادى الآخرة لمدة أسبوعين، وتبدأ الجرعة الثانية يوم الأحد 3 شعبان ولمدة أسبوعين أيضًا في جميع المراكز الصحية بمكة المكرمة.



ويتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية في جميع أحياء مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها إشرافيًا عن طريق نقاط ثابتة بالمراكز الصحية والمناطق الاجتماعية، وذلك لضمان الوصول لأكبر عددٍ من الأطفال دون سن الخامسة، وتكون الجرعة عبارة عن قطرتين في الفم تتلوها جرعة أخرى بعد عدة أسابيع.



وتهيب الإدارة التنفيذية للصحة العامة بتجمع مكة الصحي جميع المواطنين والمقيمين المبادرة لتطعيم الأطفال والتعاون لإنجاح الحملة، وذلك من أجل سلامة أطفالنا وحماية الجيل القادم.



يُذكر، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تتم كل سنة لتؤمن للجيل القادم سلامته من وفادة الفيروس إلى الوطن إذ كانت آخر حالة تم تسجيلها في المملكة خلال عام 1416 هـ حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، والفضل بعد الله يعود إلى حرص حكومة المملكة العربية السعودية على برامج التحصين والتمنيع لحماية الأجيال ووقايتها من الأمراض المعدية بما فيها مرض شلل الأطفال.