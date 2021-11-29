أمير مكة يستمع لشرح عن تفاصيل ثاني أطول حلبة بتاريخ الفورمولا

ترأس اجتماعًا بحضور رئيس اتحاد السيارات والدرّاجات النارية

رأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعددًا من مسؤولي وزارة الرياضة، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، تخلله استعراض لآخر التجهيزات لسباق فورمولا 1 السعودية الذي يحتضنه كورنيش جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021م.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن تفاصيل الحلبة التي يبلغ طولها 6,175 متراً، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 وتحوي الحلبة 27 منعطفاً.

و‏تُعد استضافة فورمولا 1 السعودية، من أضخم الفعاليات التي ستنظم في ‎المملكة بواسطة وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم هذا السباق، إضافةً إلى برنامج جودة الحياة، حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق.