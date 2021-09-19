خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 2515 إصابة جديدة بكورونا و47 حالة وفاة

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 1975220 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21822، فيما تم تسجيل 5067 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1862940 حالة.