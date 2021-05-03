"أسواق عبدالله العثيم" تُنفذ حملة تطعيم لمنسوبيها

بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بمدينة الرياض

نفذت شركة أسواق عبدالله العثيم أمس السبت حملة تطعيم لمنسوبيها وأفراد عائلاتهم في كل أقسام وإدارات وفروع الشركة بمدينة الرياض، بلقاح كورونا المستجد (كوفيد-١٩) بالتعاون مع التجمع الصحي الأول ضمن مشروع اللقاحات بوزارة الصحة في مقر أكاديمية العثيم، ونفذت الحملة وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الموظفين، والذين تم تطعيمهم على دفعات وضمن مواعيد مجدولة مسبقًا.



من جانب آخر، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أن الشركة حرصت على توجيه كل منسوبيها بضرورة تلقي اللقاح لما يحمله من أهمية كبيرة للتغلب على تداعيات انتشار كوفيد-19، مضيفًا أن هناك ضرورة كبيرة في تلقي منسوبي أسواق عبدالله العثيم ولاسيما العاملين في الفروع، الذين يتعاملون بشكلٍ مباشر مع العملاء.



وأشار إلى أن حصول هذا العدد الكبير من الموظفين على اللقاح، يمنح العملاء الطمأنينة والثقة في التعامل معهم أثناء التسوق اليومي، كما يرسخ قدرتنا على توفير بيئة صحية تضمن سلامة وصحة كل من الموظفين والعملاء على حدٍّ سواء، موجهًا كل منسوبي الشركة بأنه لا يزال يتعين علينا التصرّف بمسؤولية، وتوخي الحذر ومواصلة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن، بدءًا من التعقيم اليومي لجميع فروع البيع من سلاسل إمداد، وثلاجات ومنصات العرض، وعربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قِبل العملاء، مقدمًا في الوقت ذاته شكره الجزيل لفريق العمل بوزارة الصحة على الجهود الاستثنائية التي بذلتها والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها في هذا الجانب، وكل الجهات الحكومية المعنية في التصدي للجائحة والتوعية والتخفيف من آثارها على المجتمع وأفراده، تحت قيادة حكومتنا الرشيدة في ظل الاهتمام والتوجيهات الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.



يُذكر أن وزارة الصحة كرّمت شركة أسواق عبدلله العثيم في شهر مارس الماضي نظير الأدوار الفاعلة والمشاركات القيمة التي قدمتها الشركة عبر كل منصاتها لنشر التوعية الصحية لأفراد المجتمع أثناء فترة جائحة كورونا.