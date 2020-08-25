"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة بالريال

الشركة: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08 - 07 - 2020) و(15 - 07 - 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 06 / 01 / 1442هـ، الموافق 25 / 08 / 2020م.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الشركة عبر موقع "تداول" صباح اليوم.