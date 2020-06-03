أمانة عسير تطلق تطبيق إدارة خدمة العملاء لحجز المواعيد

دشنه "الحميدي" ويتيح التواصل مع الأمين ورؤساء البلديات

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، صباح اليوم، تطبيق إدارة خدمة العملاء بأمانة منطقة عسير.



وأوضح الدكتور الحميدي أن تطبيق إدارة خدمة العملاء سيتيح للأمانة استقبال كافة المراجعين والمستفيدين من خلال خدمة الحجز المسبق عبر التطبيق، وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



ونوه الحميدي إلى أن الأمانة ستستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مسبق ليتمكنوا من الاستفادة بكافة الخدمات البلدية، ويمكن حجز الموعد عن طريق التطبيق المتوفر على الهواتف النقالة للآيفون.



وأكد أمانة المنطقة حريصة على تقديم كافة الخدمات بكل يسر وسهولة؛ من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية وحرصًا منها على سلامة وصحة الجميع، فقد أتيحت هذه الخدمة للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

