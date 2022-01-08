"واتسآب" تختبر ميزة على هواتف "الآيفون" تغير من شكل الإشعارات تمامًا

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" بدأت في اختبار ميزة جديدة على هواتف "آيفون"، يمكنها أن تغير من شكل الإشعارات التي تظهر للمستخدم بصورة كاملة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن واتسآب تختبر ميزة على هواتف "آيفون"، تظهر صورة الملف الشخصي في الرسائل الشخصية التي ترد لك.

وتهدف واتسآب من تلك الخطوة إلى أن يفرق المستخدم في الإشعارات بين الرسائل الشخصية، وتلك الرسائل الواردة من المجموعات التي هو مشترك فيها.

ولا تزال تلك الميزة تجريبية حتى الآن، ومتاحة في نسخة البيتا لواتسآب، عبر نظام تشغيل "آي أو إس" لمستخدمي هواتف "آيفون".

وستعرض تلك الميزة أيضًا صورة الملف الشخصي الخاصة بصاحب الحساب الذي يرسل لك رسالة في الإشعارات للرسائل الواردة إليك.

وكانت واتسآب قد أدخلت تعديلات حديثة في تطبيقها، يعزز خصوصية المستخدمين، عن طريق منع جهات الاتصال غير المعروفة من رؤية حالة المستخدم الأخيرة على الإنترنت.