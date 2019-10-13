موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تستنكر العدوان التركي على شمال سوريا.. وتتأهب لأضخم اكتتاب في العالم

المملكة تستقبل تعزيزات إضافية للقوات الأمريكية .. وتطلق موسم الرياض

شهد الرصد الإخباري، الذي تجريه "سبق" أسبوعيًا، حزمة من الأحداث المحلية والدولية، التي تفاعل معها الكثيرون في الداخل والخارج، وتنوعت هذه الأخبار بين أحداث سياسية واقتصادية ورياضية. و"سياسيًا" تصدر خبر استنكار المملكة والوزراء العرب، للعدوان التركي على شمال سوريا، وتحذيرهم لتداعياته على الأمن والسلم في المنطقة، وموافقة المملكة على استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية الأمريكية، في إطار العمل المشترك بين البلدين لصون الأمن الإقليمي، و"اقتصاديًا" أكد مجلس الوزراء، قدرة المملكة على الوفاء بتأمين احتياجات العالم من النفط، بعد استعادة أرامكو السعودية لطاقتها الإنتاجية، وتجاوز آثار الاعتداء على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، فضلاً عن استعداد المملكة لطرح جزء من أرامكو السعودية للاكتتاب العام، ليكون أكبر اكتتاب على وجه الكرة الأرضية.

ولم يخل الرصد من أخبار تعزز القطاع السياحي، تصدرها خبر إطلاق موسم الرياض، بأكثر من 100 فعالية، على مدار 70 يومًا، وتصنيف وكالة "بي بي إن بلومبيرج" الكندية، المملكة العربية السعودية ضمن خريطة أفضل الدول السياحية العالمية.

العدوان التركي

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، وذلك في تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية. وعبّر المصدر عن قلق السعودية تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميَّيْن، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

https://sabq.org/JkqYSX

الوزراء العرب

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، والعمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في هذا العدوان، معربين عن إدانتهم للعدوان على الأراضي السورية بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.

https://sabq.org/gTjCbq

تعزيزات إضافية

قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بأنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وانطلاقًا من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين البلدين لصون الأمن الإقليمي، ومواجهة أية محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي.

https://sabq.org/TQhpJM

السعودية لم تطلب وساطة

أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً؛ للرد على الأخبار المكذوبة المتداولة عن وساطة رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ بين السعودية وإيران. وقال البيانٌ: "هناك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية أرسلت خطاباً أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني؛ ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية، وذكرت بعض التقارير أن صاحب السمو الملكي ولي العهد، هو مَن أرسل الخطاب أو الرسالة، وليس لهذه التقارير أيّ أساس من الصحة؛ لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأيّ دور وساطة مع إيران.

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الرئيس الروسي

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع. ونقل "روسيا اليوم" عن "أوشاكوف" قوله: "إن بوتين سيزور المملكة في 14 أكتوبر، أما الإمارات ففي 15 من الشهر نفسه". وأوضح مساعد الرئيس الروسي أنه يجري الآن تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية.

https://sabq.org/LpBsjc

أضخم اكتتاب

يتوقع أن يجتمع مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس المقبل، لإصدار قراره النهائي بشأن الطرح الأولي لأسهم الشركة العملاقة. ووفقاً لوكالة "بلومبيرج" سوف يتم إعلان الطرح في 20 أكتوبر الجاري، فيما سيكون عرض الطرح بعد ذلك بسبعة أيام. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم ارامكو في السوق السعودي في نهاية نوفمبر المقبل، حيث يتوقع طرح 2% من أسهم الشركة للتداول. ويعد الطرح الأضخم في التاريخ.

https://sabq.org/kJ9dP4

الاقتصاد السعودي

احتفظت المملكة بمركزها المتقدم في تصنيفات كبريات وكالات التصنيف العالمية ومنها (موديز)، التي أشارت إلى أن تصنيفها يرتكز على الوضع المالي المتين والاقتصاد القوي والسيولة الكبيرة في المخزون الخارجي، متوقعةً أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بمعدل 2 إلى 2.5% سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة، وجاء ارتفاع مؤشر مدير المشتريات للمملكة الصادر عن بنك HSBC ووصوله إلى 58 نقطة خلال شهر سبتمبر من العام الحالي والذي يوضح استمرار التوسع الاقتصادي، حيث ساهمت المشاريع الكبرى التي من المتوقع استكمالها خلال العام المقبل حيث تعد من أهم المحركات التي تساهم في نمو الاستثمار الخاص.

https://sabq.org/wdbgx5

الوفاء باحتياجات النفط

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي بُذِلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالاً. وكذلك سعي المملكة لتأسيس علاقات مع دول "أوبك"، ومن خارجها لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار.

https://sabq.org/nfHY4M

طاقة أرامكو الإنتاجية

قال الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، أمين الناصر؛ إن هجمات مثل تلك التي استهدفت منشأتَي نفط في السعودية وأدّت إلى ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 بالمئة، الشهر الماضي، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك. وقال في مؤتمر النفط والمال في لندن: "غياب العزم الدولي عن اتخاذ إجراءٍ ملموسٍ ربما يشجّع مهاجمين وبالفعل يعرّض أمن الطاقة في العالم لخطرٍ أكبر".

https://sabq.org/DPgKsz

الشركات الأجنبية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، السماح بإدراج الشركات الأجنبية، وذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية، على قواعد الإدراج المعدّلة التي تشتمل على الأحكام الخاصة بإدراج الشركات الأجنبية. وستخضع الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المالية السعودية لنفس شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي تخضع لها الشركات السعودية المدرجة، وسيتم تداول أسهمها بالريال السعودي في السوق.

https://sabq.org/gHPzhZ

موسم الرياض

انطلق "موسم الرياض" يوم الجمعة الماضي، ويستمر 70 يومًا متواصلة "من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر". ووفقًا للدليل الرسمي للموسم، حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي. ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

https://sabq.org/BjRTGt

"بلومبيرج" الكندية

وصفت وكالة "بي بي إن بلومبيرج" الكندية، المملكة العربية السعودية ضمن خريطة أفضل الدول السياحية العالمية، مشيرة إلى أن المملكة تتمتع بعديد من المواقع السياحية سواء الطبيعية أو الصناعية، من بينها ست وجهات تعد مناطق جذب مهمة. وتملك المملكة كثيراً من الجزر البكر التي تنتشر على البحر الأحمر حيث تعمل الجهات المعنية على تخطيطها وتطويرها، وهو المشروع المعروف بمسمى مشروع البحر الأحمر.

https://sabq.org/RdgBS7

الكنوز الأثرية

بدأت السعودية في كشف كنوزها الأثرية للعالم، بعد أن رفعت شعار "السعودية تفتح أبوابها للعالم"، الذي تزامن مع دخول التأشيرة السياحية حيز التنفيذ؛ حيث استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة، السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يتوجه آلاف السياح العرب والغربيين إلى شتى مناطق المملكة التي تذخر بمواقع سياحية لطالما تاق السياح لاستكشافها، والتي تشمل مواقع أثرية ونشاطات ترفيهية متنوعة تروج لها الهيئة العامة للسياحة، التي قامت في السنوات الماضية بترميم وإحياء شتى الآثار التاريخية للبلاد، وفقاً لسكاي نيوز.

https://sabq.org/sKcHbv

الترخيص للمطاعم

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الصادرة بالقرار رقم 4100002706 وتاريخ 5 محرم 1441ﻫ.

ويبدأ تطبيق اللائحة من تاريخ نشرها الأربعاء الماضي. ويكون تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، ويكون تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ من إجمالي فاتورة مبيعات المحل وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.

https://sabq.org/vPyRms

السيامي الليبي

وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" برفقة العائلة، ونُقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

https://sabq.org/KQR8C5

القبض على المتحرشين

تم القبض على المتحرشين بفتيات داخل مقهى بحي سكني. قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، (مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

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الأخضر السعودي

قدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عرضاً مميزاً في المواجهة التي جمعته بنظيره السنغافوري ضمن التصفيات -المزدوجة - المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. تمكن نجوم الأخضر من إحراز ثلاثية نظيفة حصدت لهم النقاط الثلاث. وسهدت المباراة سيطرة خضراء مطلقة مع الاعتماد الواضح على التسديد من خارج المنطقة نظراً للتكتل الدفاعي المحكم الذي فرضه المنتخب السنغافوري.

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وفاة الشريدة

انتقل إلى رحمة الله عبدالله الشريدة لاعب فريق الهلال والقادسية سابقاً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية، وسبق للاعب تمثيل القادسية ثم الانتقال للهلال الذي حقق معه عدداً من البطولات.

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