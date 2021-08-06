البرازيل "حامل اللقب" في مواجهة طموح "الماتدور" الإسباني لتحقيق أول لقب أولمبي

نهائي "طوكيو 2020"

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع الإثارة حين يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الإسباني في نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو .

تقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، علماً بأن المنتخب البرازيلي هو حامل لقب النسخة الماضية .

تأهل المنتخب البرازيلي للمباراة النهائية عقب الفوز على المكسيك بركلات الترجيح فيما تأهل منتخب إسبانيا على حساب المنتخب الياباني عقب امتداد المباراة للأوقات الإضافية بنتيجة هدفين لهدف.

يعد وصول المنتخب الإسباني للمباراة النهائية بعد غياب استمر لمدة 21 عامًا، حيث يسعى الماتادور لتحقيق أولى القابه الأولمبية.