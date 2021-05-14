المركز الوطني للأرصاد ينبّه: أمطار رعدية على الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.