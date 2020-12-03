أمطار خفيفة ورياح نشطة على محافظتي جدة ورابغ

الأرصاد: يصحبها نشاط في الرياح وتستمر حتى 6 مساءً

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.