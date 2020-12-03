أمطار خفيفة ورياح نشطة على محافظتي جدة ورابغ

الأرصاد: يصحبها نشاط في الرياح وتستمر حتى 6 مساءً

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 12:08 PM

الأرصاد: يصحبها نشاط في الرياح وتستمر حتى 6 مساءً

أمطار خفيفة ورياح نشطة على محافظتي جدة ورابغ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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