معهد خدمات البترول بالدمام يحتفل بتخريج 328 طالبًا من الدفعة العاشرة

"أرامكو" تدرب أولى الدفعات من الطالبات 2020

احتفل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالدمام، الخميس، بتخريج 328 طالبًا من الدفعة العاشرة، تحت رعاية مستشار شؤون الشركات في وزارة الطاقة، رئيس مجلس أمناء المعهد عبدالرحمن عبدالكريم.



حضر حفل التخرج، في قاعة الاحتفالات بالمعهد، أعضاء مجلس الأمناء، وكبار الشخصيات من الجهات المؤسسة والداعمة للمعهد من وزارة الطاقة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة أرامكو السعودية، وشركة شيفرون العربية السعودية، وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شلنبرجير، وشركة بيكر هيوز، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والداعمون للمعهد، ومديرو بعض الأجهزة والإدارات الحكومية وبعض كبار الشخصيات بالمجتمع.



وقال عبدالرحمن عبدالكريم، المستشار لشؤون الشركات في وزارة الطاقة، ورئيس مجلس أمناء المعهد التقني السعودي لخدمات البترول: إن مجلس أمناء المعهد يدرسون فتح المجال لدراسة وتدريب العنصر النسائي السعودي من الطالبات في قطاع خدمات البترول والطاقة، بما يتناسب مع طبيعة الفتاة السعودية، مؤكدًا وجود دراسة جادة لاستقبال الفتيات السعوديات في مجالات ملائمة في هذا القطاع.



وأضاف أن حسم استقبال الطالبات في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول أو معهد آخر؛ لم يتخذ حتى الآن، مبينًا أن مجلس أمناء المعهد يعمل على دراسة فتح المجال أمام العنصر النسائي.



وذكر أن عدد خريجي الدفعة العاشرة يبلغ 328 طالبًا يعملون في مختلف المجالات ذات العلاقة بالطاقة، مشيرًا إلى أن سياسة المعهد تركز على احتساب خطوات التوسع المستقبلي؛ بحيث يكون في المجالات التي بحاجة إلى الكوادر الوطنية وتتماشى مع قدرات المعهد.



وأشار إلى أن المملكة تجاوزت العمل الإرهابي الذي استهدف معامل التكرير في بقيق وخريص في سبتمبر الماضي، موضحًا أن عودة الإنتاج لسابق عهده بعد العملية الإرهابية تشكل إنجازًا كبيرًا بشهادة دول العالم.



من جانبه أكد نائب رئيس أرامكو السعودية للحفر وصيانة الآبار، م.عبدالحميد الرشيد؛ وصول دراسة تدريب الطالبات السعوديات إلى مراحل متقدمة.



وتوقع البدء بتدريب أولى الدفعات من الطالبات خلال العام المقبل 2020م، في مجالات ملائمة لطبيعة المرأة، قائلاً: إن الفتاة السعودية أثبتت في كل المجالات التي عملت بها كفاءة عالية، وبالتالي ستكون كذلك في قطاع الطاقة وخدمات البترول.



وقال مدير المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، م. بسام بخاري: إن عدد خريجي الدفعة العاشرة بالمعهد بالدمام، وبفرع الخفجي؛ يصل إلى 659 متدربًا سعوديًا، للعمل في قطاع الطاقة، منهم 331 خريجًا من فرع الخفجي.



ولفت إلى أن عدد خريجي المعهد يتجاوز 8 آلاف متدرب خلال 10 سنوات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المعهد يضمن 12 قطاعًا في الطاقة (الميكانيكا- اللحام- تركيب الأنابيب والرافعات والآلات الكهربائية، وغيرها)، موضحًا أن المعهد يتواصل مع الخريجين بعد التخرج للتقييم والعمل كفريق واحد مع جميع الشركات.



وقال "بخاري": إن الطلاب خضعوا لبرنامج تعليمي مكثف في المعهد، شمل الجانب النظري والجانب التطبيقي، بخلاف عدد وافر من الاختبارات العملية داخل الورش، للتأكد من استيعابهم لكل المعلومات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، وإثبات الكفاءة العالية في جميع المهام التي يقومون بها لاحقًا.