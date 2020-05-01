"الطب البديل": 5 علامات تدل على تعرض الجسم لـ"الجفاف"

نصح بشرب كمية كافية من المياه يومياً

طرح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، خمس علامات تدل الشخص على احتمالية إصابته بالجفاف، هي: أولاً: جفاف الجلد، وثانياً: جفاف الفم، وثالثاً: الإحساس بالخمول والنعاس، ورابعاً: التعرض للصداع، وأخيراً العطش.

ونصح "الطب البديل" بضرورة الإكثار من شرب الماء، وتناول الفواكه الغنية بالفوائد، والتي تعمل على توازن السوائل في الجسم، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية.