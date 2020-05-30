في اليوم الثاني.. عفيف تسجل إصابتين مؤكدتين بكورونا

لسيدتين من عائلتين مختلفتين إحداهما قادمة من خارج المحافظة

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، داخل محافظة عفيف.

جاء ذلك بعد الإعلان عن رصد أول حالة، أمس، داخل المحافظة بعد قرابة ثلاثة أشهر من خلوّها من الفيروس.

وعلمت "سبق" أن الحالتين الجديدتين تعودان لسيدتين من عائلتين مختلفتين، إحداهما قادمة من خارج المحافظة، وسبب تعرضهما للإصابة هو المخالطة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.