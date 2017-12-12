مبادرات الصفح تتواصل برنية .. السبيعي يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله

بحضور عدد من المشايخ والأعيان الذين قَدِموا من مختلف المناطق

زفّ مثيب بن ماضي العضادين السبيعي؛ البشرى، صباح اليوم، بعفوه رسمياً عن قاتل ابنه فاصل البيرق؛ ليُجسّد بادرة جديدة للعفو والصفح التي اعتادها عددٌ من رجال محافظة رنية، في عفوهم عن قتلة أبنائهم لوجه الله.

تمّت البشارة بحضور الدكتور سعد البريك؛ وعدد من المشايخ والأعيان الذين قَدِموا من مختلف مناطق المملكة للمشاركة في إصلاح ذات البين، وكسب الأجر من الله.

وجسّد "السبيعي"؛ ما حذاه نخبة من رجال المحافظة الذين سجّلوا مبادرات سابقة في مثل هذه المواقف.