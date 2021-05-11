الفتح : البيروفي "كويفا" لاعبنا حتى 2023

أعلنت إدارة نادي الفتح تمديد عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم البيروفي كريستيان كويفا لسنة إضافية حتى عام 2023م، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ قدومه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

من جانب آخر، أبدى كويفا سعادته بالتجديد مع الفتح لموسم إضافي، مشيرًا إلى أن الأجزاء الإيجابية والبيئة المميزة التي وجدها بالفتح من إدارة ولاعبين كانت سببًا في سرعة التمديد .