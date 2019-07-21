بالصور.. وصول طلائع طائرات "أكسفورد" السعودية لمطار الدمام

ضمن 60 طائرة تم التعاقد عليها لتدريب أبناء وبنات الوطن

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، طلائع الدفعة الأولى من طائرات "أكسفورد" السعودية، وهي دفعة من ضمن 60 طائرة "دايموند" تم التعاقد عليها؛ لتدريب أبناء وبنات الوطن على قيادة الطائرات، وكان في الاستقبال رئيس الأكاديمية التنفيذي الكابتن لورانس ويد، وطلاب الأكاديمية ومسؤولو مطار الملك فهد.

وقال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الكابتن عثمان المطيري، إن "استقبال هذه الدفعة من الطائرات يأتي ضمن جدول تسليم وفحص الطائرات بإشراف هيئة الطيران المدني، التي تشاركنا فحص هذه الطائرات، وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل السماح لها بالطيران تجاه المملكة، وسيكتمل وصول 12 طائرة مع نهاية الشهر المقبل".

وأضاف "المطيري": "إننا بهذه المناسبة إنما نثبت أن القطاع الخاص هو من سيحقق التغيير المنشود في نوعية الخدمات المقدمة في الدولة، وهو ما تنص عليه رؤية المملكة الاقتصادية 2030 على أن الدولة سينحصر دورها في الجانب التشريعي والتنظيمي، مع فتح المجال وإزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص؛ لتقديم الخدمات والتنافس من أجل متلقي الخدمة، وما نحن فيه اليوم ثمرة من ثمار هذا التوجه".

وتابع: "تعاون هيئة الطيران المدني ممثلة للدولة أتاح لنا الدخول للسوق السعودي، والتنافس مع الآخرين؛ لتقديم أفضل الطيارين لشركات الطيران السعودية والأجنبية"، لافتاً إلى أن الطيران هو العمود الفقري للمواصلات والنقل في المملكة، وهي الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث المساحة والأكبر في الاقتصاد، ولهذا السبب فإن وجود اسم عالمي كأكاديمية "أكسفورد" إنما هو تجسيد واقعي لاسم ومكانة المملكة".



وأشار "المطيري" إلى أن خريجي الثانوية العامة في المملكة لديهم الفرصة للاستفادة من نمو صناعة الطيران، والالتحاق بتخصصات لم تتوفر سابقاً إلا خارج المملكة.