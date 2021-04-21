للعام الرابع على التوالي.. غرفة مكة المكرمة تطلق فعالية "فوانيس" غدًا

"كعكي": يشارك بها أصحاب المشاريع الصغيرة وتستمر عشرة أيام

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة غدًا الخميس فعالية "فوانيس" للعام الرابع على التوالي، وتستمر عشرة أيام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي أن فعالية فوانيس تعود هذه المرة بشكل يزاوج بين الواقع والعالم الافتراضي، مبينًا أنها فعالية سنوية، دأبت غرفة مكة المكرمة على تنظيمها في شهر رمضان المبارك، وهذا هو الموسم الرابع؛ إذ تقام هذا العام لأول مرة بطابع هجين، ويشارك بها أصحاب المشاريع الصغيرة، وتحتوي على عدد من الفعاليات المختلفة.

وأفاد بأن الغرفة جنّدت جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية لإنجاح الموسم مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي تضمن الحفاظ على الفرد والمجتمع من جائحة كورونا "كوفيد-19". مضيفًا بأن الفعالية ستكون مزيجًا من معرض حي وآخر افتراضي في الوقت ذاته حتى يتمكن الجمهور من المشاركة والتفاعل مع المعرض بغض النظر عن مكان وجودهم.