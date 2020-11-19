"المسعودي": عضّوا على وطنكم الآمن المستقر بالنواجذ فالعالم من حولنا يتخبط

خلال تدشينه معرض "بيعة ملك وهيبة وطن" بـ"نسيم" جدة

خاطب مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي، الطلاب والطالبات بعد تدشينه معرض "بيعة ملك وهيبة وطن" بقوله: "عضّوا على وطنكم بالنواجذ فالعالم من حولنا يتخبط ونحن بأمن وأمان ويجب أن نستشعر المسؤولية ونتمسك بالوحدة والقيادة".

جاء ذلك خلال تدشينه للمعرض الذي أقيم صباح اليوم الخميس في بهو مكتب التعليم بحي النسيم الذي نظمه المكتب بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم، بحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية ومنسوبي المكتب في مقره بحي الثغر، وقد حوى أكثر من 40 لوحة تشكيلية وجدارية بعنوان "نبايعك سلمان"

وأكد المسعودي أن مناسبة البيعة السادسة غالية على قلب كل مواطن سعودي، والمملكة يوماً بعد يوم تعانق التميز على المستوى العالمي في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله، مضيفاً أن المعرض الفني يصف بلغة الفن التشكيلي أصدق مشاعر الولاء وعمق الانتماء لهذا الوطن وقيادته والفخر بمملكة تقدم نماذج التميز حتى في هذه الظروف الاستثنائية، وهذا ما يجب ترسيخه في نفوس الطلاب والطالبات، مقدمًا الشكر لمنسوبي مكتب التعليم بالنسيم على ما تضمنه المعرض من أعمال فنية سامية الهدف ونفيسة المعنى ووطنية المحتوى.

وفي نهاية جولته أكد المسعودي أن الأسباب التي أدت إلى سرعة النهضة والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة خلال الست السنوات الماضية في كآفة المجالات كانت بتوفيق الله والقدرة على استشراف المستقبل؛ فعندما يكون للقيادة نظرة بعيدة واستشرافية للمستقبل يجعل الإنجازات سهلة وتستطيع أن تصل لأهدافك بسهولة؛ لأننا نمتلك رؤية واضحة لهذا البلد تتمثل في رؤية 2030 جعلتنا نحقق الإنجازات، ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي.