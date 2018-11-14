"طامي".. أول أستاذ سعودي زائر من ذوي الإعاقة في جامعة بريطانية

يحمل درجة الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وخبير إدارة الأزمات

عيّنت جامعة جامعة Regent’s University البريطانية الدكتور السعودي طامي بن فهيد أستاذاً زائراً.

ويحمل الدكتور "طامي" مؤهل الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي، وهو خبير في إدارة الأزمات، حيث أمضى أكثر من ١٠ سنوات وهو يجوب العالم طالباً للعلم، رغم أنه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستطاع "طامي" أن يقدم في وقت وجيز عربون محبته لوطنه وقيادته بشكل عملي، من خلال ما يقدمه من إنجازات علمية وعملية أسهم من خلالها مع بقية إخوانه من شباب هذا الوطن المعطاء في بناء المملكة الفتية.

الدكتور "طامي" وبعد أن التحق بالعمل الأكاديمي ومارسه وانخرط في ميدان العمل الخاص وصقل تجاربه قال كلمته من كرسيه المتحرك بعد أن قررت الجامعة البريطانية تعيينه أول أستاذ زائر سعودي من ذوي الإعاقة كطاقة إبداعية وذخيرة علمية وخبرة عملية ليكون يداً تسهم في نقل المعرفة العلمية والعملية للعالم ممثلاً للوطن.

وأكد الدكتور "طامي" في كلمته بهذه المناسبة أنه يتشرف بتقديم هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم، سائلاً أن يكون عند حسن ظن الجميع قيادةً وشعباً.