بالصور.. اختتام احتفالات "تعليم الأفلاج" باليوم الوطني

رعى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، الحفل الخطابي الذي نظمته إدارة تعليم الأفلاج في ختام برامجها الوطنية المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

وتضمّن الحفل، الذي أقيم اليوم الخميس على مسح الإدارة، وحضره مدير التعليم الدكتور إبراهيم آل مغيرة وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء الأقسام التربوية والإدارية والمشرفين التربويين، وعدد من منسوبي التعليم بالمحافظة، وشارك فيه طلاب المدارس، كلمة لمدير التعليم، تحدث خلالها عن التطورات العصرية التي تشهدها المملكة، التي بدأها المؤسس، وأكمل مسير الأمن والأمان والتقدم والازدهار أبناؤه الملوك من بعده.

وأشار إلى ما يحظى به التعليم في ظل القيادة الرشيدة من دعم لا محدود، للارتقاء بسير العملية التعليمية، ومتابعة وزير التعليم الحثيثة في تحسين مخرجات التعلّم وتجويده.

وشهد الحفل مشاركة طلاب وطالبات من مدارس الطفولة المبكرة، إضافة إلى مشاركة لطلاب التربية الخاصة، قدّمها محمد ماجد الهواملة، عبّر خلالها عن حب الوطن والولاء لقيادته، بعدها قدِّم عرض مرئي للمشاريع التعليمية لإدارة التعليم، ثم قصيد بعنوان "الميلاد" للشاعر عثمان العثمان.

وتضمنت فقرات الحفل تدشين البوابة الإلكترونية لإدارة تعليم الأفلاج، بعد ذلك ألقيت قصيدة بعنوان "يوم الوطن" للشاعر عامر النتيفات، ثم قدّمَ أوبريت ومشهد تمثيلي يحاكي صعوبة الماضي، وبداية الأمن والأمان، الذي رسم طريقه قائد اللحمة الوطنية الملك عبدالعزيز، وواصل أبناؤه بعده المسيرة، حتى أصبحت المملكة نموذجاً في الأمن والأمنان والتقدم والازدهار.

واختتم الحفل بالعرضة السعودية، التي شارك فيها الطلاب ومنسوبو التعليم.