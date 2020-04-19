معدل وفيات "كورونا" في إسبانيا يتباطأ مسجلاً أدنى زيادة خلال شهر

في مؤشر على تباطؤ انتشار الفيروس بعدما فرضت البلاد العزل العام

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد وفيات كورونا ارتفع، اليوم الأحد، بتسجيل 410 وفيات جديدة انخفاضاً من 565 أمس السبت وهي أقل زيادة يومية منذ نحو شهر في واحدة من أكثر الدول تضرراً بالفيروس في العالم.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 20453 حالة.

وهذه الزيادة اليومية هي الأقل منذ 22 مارس، وهي أقل بكثير من أعلى زيادة يومية تسجلها البلاد والتي بلغت 950 حالة وفاة في الثاني من أبريل في مؤشر على تباطؤ انتشار الفيروس بعدما فرضت إسبانيا العزل العام في منتصف مارس، وأضافت الوزارة أن عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 195944 اليوم من 191726 أمس، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أمس السبت إنه سيطلب من البرلمان تمديد إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار الفيروس 15 يوماً حتى التاسع من مايو، لكنه قال إن هذه القيود ستكون أكثر مرونة بما يسمح للأطفال على سبيل المثال بمغادرة منازلهم لفترات وجيزة.

وأضاف سانتشيث خلال إفادة صحفية: "تجاوزنا أخطر اللحظات". وقال: "هذه الإنجازات ما زالت غير كافية وهشة في المقام الأول. لا يمكننا المخاطرة بها بحلول متعجلة".

................

إجمالي الإصابات وصل إلى 195,944 و20453 حالة وفاة

كورونا.. إسبانيا تسجّل 4218 إصابة جديدة و410 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 410 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20453 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: تمّ تسجيل 4,218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة.