كورونا في الكويت: 622 إصابة جديدة ووفاة واحدة و498 حالة تعافٍ

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت الكويت 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن 498 حالة شفيت من الفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 68633 متعافيًا.