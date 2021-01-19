غموض حول استمرار الدراسة بالكليات التقنية.. والطلاب: نواجه مستقبلاً مجهولاً

"العتيبي" قال لـ"سبق" إن مكافأة المتدربين سيتم إعادة صرفها فور بدء التدريب

يكتنف الغموض حول استمرار وضع الدراسة بالكليات التقنية العالمية بالعديد من المدن بالمملكة، وذلك بعد توقف الدراسة بالفصل الدراسي الأول في ظروف غامضة، حيث يواجه الطلاب مستقبلاً مجهولاً لعدم معرفتهم باستمرار الدراسة بالفصل الثاني أو يتم التوقف وتعثرهم في إكمال دراستهم بالكليات.

وتفصيلاً، قالت إحدى الطالبات في الكلية التقنية العالمية بجدة أنهم يوجهون مستقبلاً مجهولاً، حيث تم تأخير دراسة الكليات التقنية العالمية بجميع مناطق المملكة، وتم قطع المكافأة دون سابق إنذار، حيث انتهى الفصل الدراسي الأول وحتى الآن لم نجد سبباً واضحاً أو حلاً وتاريخاً محدداً لإكمال دراستنا والكلمة المرددة دائماً هي ( قريباً ) إلى متى؟! وأنه أيضاً لم يتم تسليم وثائق التخرج للخريجين العام الماضي ولا يمكن الانسحاب من أحد الكليات والسبب لا يوجد موظفون في الكليات.

وبيّن طالب آخر أن طلاب كليات التقنية العالمية تم إيقاف دراستهم بشكل مفاجئ دون سابق إنذار وتعطلنا لمدة فصل دراسي كامل علماً بأن هذا الفصل الأخير لبعض الطلاب، وعندما قمنا بالتواصل معهم لفهم السبب يكتفون بقول "قريباً".

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي : نتقدم لكم بالشكر الجزيل على تواصلكم معنا في المؤسسة لأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، والشكر لـ "سبق" على الدعم الإعلامي الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة، أما بخصوص توقف التدريب في عدد من الكليات التقنية العالمية، فإننا نود توضيح أنه تحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إنهاء إجراءات بدء التدريب في الكليات التقنية العالمية المشار لها، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتشغيل الكليات في أقرب وقت ممكن، ولدينا تواصل مستمر مع أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات، وحال انتهاء الإجراءات سوف يتم إحاطة المتدربين والمتدربات بموعد بدء التدريب.

وأشار العتيبي إلى أنه فيما يخص مكافأة التدريب للمتدربين، سيتم إعادة صرفها فور بدء التدريب بالكليات.