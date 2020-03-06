حفل زفاف يتحول إلى مأساة بمصر .. مصرع 12 وإصابة آخرين

بينهم نساء وأطفال .. تصادم 3 سيارات كانت تشارك في الزفة

قُتل 12 شخصاً، الليلة الماضية، في حادث مروري مروّع بين 3 سيارات كانت تشارك في حفل زفاف، بالقرب من مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية في مصر.

وأدّى الحادث إلى إصابة آخرين؛ بينهم نساء وأطفال، نُقلوا جميعهم إلى المستشفى، حيث تباينت الإصابات بين ‏كدمات وجروح ونزيف داخلي واشتباه في كسر بالعمود الفقري وغيرها.

من جهتها، باشرت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق حول أسباب وقوع الحادث.