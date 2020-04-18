بالغرامة 20 ألف درهم.. الإمارات: معاقبة من ينشر معلومات عن "كورونا" تعارض البيانات الرسمية

قررت الإمارات فرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم (5500 دولار) لمعاقبة من ينشرون معلومات طبية بشأن فيروس "كورونا" تتعارض مع البيانات الرسمية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت.



ويحظر القرار الحكومي على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.

ووفقاً لـ"رويترز"، تهدف الخطوة على ما يبدو إلى مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والشائعات المتصلة بتفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة 37 شخصاً في الإمارات، فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة هناك حتى أمس 6300 حالة.