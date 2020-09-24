"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر

عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب وزير الخارجية والتجارة لجمهورية المجر لافانتا مجر.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

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24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 06:11 PM

عبر اتصال هاتفي

"الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب وزير الخارجية والتجارة لجمهورية المجر لافانتا مجر.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

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