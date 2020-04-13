حلاق يمارس مهنته بسكن خاص في صامطة ومطالبات بالقبض عليه

رغم رصد 4 حالات أمس فيها

تداول مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من العمالة الوافدة، تمارس مهنة الحلاقة لمجموعة من المواطنين، بينهم صغار سن في مقر سكن العمالة.

وبين مصور المقطع أن الحلاق يمارس مهنته منذ فترة في قرية الطرشية التابعة لمحافظة صامطة، وسط مطالبة بالقبض عليه.

وكانت قد شهدت محافظة صامطة، ظهور عدة حالات مصابة بفيروس "كورونا"، حيث أعلنت يوم أمس وزارة الصحة برصد 4 حالات جديدة بصامطة.