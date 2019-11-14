محافظ الليث يرعى ختام التصفيات الأولية لمنافسات "المسرح المدرسي"

شارك فيها 8 إدارات تعليمية من جميع مناطق المملكة

اختتمت فعاليات التصفيات الأولية لمنافسات "المسرح المدرسي"، الخميس، والتي نظمتها وكالة وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط، واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم النشاط الطلابي "الثقافي".

وشارك في المسابقة ثماني إدارات تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة: "مكة المكرمة - الباحة - الطائف - القنفذة - المخواة - ينبع - مهد الذهب – الليث".

جاء ذلك، برعاية محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع، وبحضور مدير إدارة التعليم بالمحافظة، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، ومدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم، الدكتور عبدالعزيز السراء، وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود المشاركة.

وهنأ مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم، الدكتور عبدالعزيز السراء، الإدارات التعليمية الفائزة، وأثنى على مستوى الأعمال المسرحية المقدمة، والتي أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب وعززت من الدور التربوي للمدرسة في الكشف عن الطلاب الموهوبين والعمل على تبنيها وصقلها ورعايتها، مؤكدًا ما للمسرح المدرسي من دور بارز في تكوين شخصيات الطلاب وتحسين نواتج التعلم، ومعالجة الكثير من قضايا المجتمع.

وأشاد "السراء" بمستوى استضافة وتنظيم إدارة التعليم بمحافظة الليث، مقدمًا شكره وتقديره لكل اللجان العاملة والمنظمة للتصفيات في قسم النشاط الطلابي.

بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم، النتيجة النهائية للتصفيات، وجرى تكريم الفرق المسرحية الفائزة والجهات الحكومية والأهلية الداعمة.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل:

المركز الأول: تعليم الطائف.

المركز الثاني: تعليم القنفذة.

المركز الثالث: تعليم الليث.

جائزة أفضل إخراج مسرحي:

المركز الأول: تعليم الطائف.

المركز الثاني: تعليم القنفذة.

المركز الثالث: تعليم الليث.

جائزة أفضل مكياج:

الأول: تعليم القنفذة.

الثاني: تعليم الليث.

الثالث: تعليم ينبع.

جائزة أفضل مؤثرات صوتية:

الأول: تعليم الطائف.

الثاني: تعليم ينبع.

الثالث: تعليم الليث.

جائزة أفضل نص مسرحي:

الأول: تعليم الطائف.

الثاني: تعليم المخواة.

الثالث: تعليم القنفذة.

جائزة أفضل إضاءة:

الأول: تعليم الطائف.

الثاني: تعليم مكة المكرمة.

الثالث: تعليم الليث.

جائزة أفضل ديكور:

الأول: تعليم الليث.

الثاني: تعليم القنفذة.

الثالث: تعليم المخواة.

جائزة أفضل أزياء مسرحية:

الأول: تعليم القنفذة.

الثاني: تعليم الليث.

الثالث: تعليم ينبع.

جائزة أفضل ممثل:

الأول: تعليم الطائف.

الثاني: تعليم مكة المكرمة.

الثالث: تعليم القنفذة.