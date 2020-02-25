الفيصل: قطاع الرياضة يحظى بدعم وثقة الملك وولي العهد

قدم الشكر والتقدير لهما بتحويل الهيئة إلى وزارة

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد؛ بمناسبة تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، وتعيينه وزيراً لها.

وقال: "بمناسبة الأمر الملكي الكريم بتحويل الهيئة إلى وزارة الرياضة؛ يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذه الثقة الغالية، والدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، سائلاً المولى أن يوفقنا لخدمة وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة".