برشلونة: كنا نطمح بإيرادات تتخطى المليار يورو.. وخسرنا 97 مليون يورو

نتيجة جائحة كورونا والفشل في الوصول للتقديرات المتوقعة

أعلن نادي برشلونة عن تسجيل خسائر بقيمة 97 مليون يورو بعد خصم الضرائب للعام المالي 2019-2020؛ نتيجة جائحة كورونا، والفشل في الوصول للتقديرات المتوقعة للإيرادات بتخطي مليار يورو.

وكشف النادي الإسباني في بيان الإثنين أنه سجل إيرادات بقيمة 855 مليون يورو بنسبة انخفاض 14 في المائة مقارنة بعام 2018-2019 عندما سجل 990 مليون يورو، كما ازداد صافي الديون لأكثر من الضعف ووصل إلى 488 مليون يورو.

وأوضح النادي أن 47 مليون يورو من الخسائر؛ بسبب غياب إيرادات المباريات و35 مليون؛ بسبب مبيعات متاجر النادي و18 مليون لزيارات الملاعب السياحية بجانب خسائر أخرى متوقعة لحين عودة الجماهير للملاعب في إسبانيا، ويتوقع النادي إيرادات بقيمة 791 مليون يورو لعام 2020-2021.

واقتطع النادي جزءاً من رواتب اللاعبين للمساهمة في مواجهة العجز عند توقف منافسات كرة القدم بسبب الفيروس، كما باع النادي لاعبين من أصحاب العقود الكبيرة مثل لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في فترة الانتقالات الحالية.