"القحطاني" لرتبة "عميد" بالحرس الوطني

صدر المرسوم الملكي الكريم، بترقية العقيد عبدالله بن محمد البشري القحطاني، بهيئة شؤون الأفراد وإدارة المعلومات بوزارة الحرس الوطني إلى رتبة "عميـد".

وعبّر "القحطاني" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، وسعادته الكبيرة بمناسبة ترقيته؛ مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر؛ سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.