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كذلك وسيط التأجير إلكترونياً .. لإبداء المرئيات حولها من 11 إلى 25 يونيو

هيئة النقل العام تطرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات

طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:Landtransport@pta.gov.sa

وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa