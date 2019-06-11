هيئة النقل العام تطرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات

طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً.
وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:Landtransport@pta.gov.sa
وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa
كذلك وسيط التأجير إلكترونياً .. لإبداء المرئيات حولها من 11 إلى 25 يونيو
طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً.
وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:Landtransport@pta.gov.sa
وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa