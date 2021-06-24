"شؤون الحرمين" تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة

استعدادًا لموسم حج 1442 هـ

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأحد المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع، وذلك حسبما جرت عليه العادة السنوية استعدادًا لموسم حج 1442 هـ.