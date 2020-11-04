آخر أرقام المجمع الانتخابي.. 224 صوتًا لبايدن و213 لترامب والمنافسة تشتعل

يتواصل فرز الأصوات اليوم لمعرفة نتيجة الانتخابات مع توقع ليلة طويلة قبل الحسم

أغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا، وكنتاكي، وأوكلاهوما، وولاية وست فرجينيا، وتينيسي، وأرنكساو، وميسيسبي، وألاباما وايومينغ، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، وساوث كارولاينا، وكنساس، وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن بولاية فيرجينيا، وولاية فيرمونت، وديلاوير، ونيوجيرسي، وماساتشوستس، والعاصمة واشنطن، وكونيتيكت، وإيلينوي، ورود أيلاند، ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريغون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا.

كما يتواصل فرز الأصوات اليوم لمعرفة نتيجة الانتخابات، مع توقع ليلة طويلة قبل حسم النتائج.

وتصل النتائج تباعًا مع توقعات وسائل الإعلام التي أشارت حتى الآن إلى فوز الجمهوري في 23 ولاية بينها الولايات البارزة (فلوريدا، وتكساس، وأوهايو، وإنديانا، وكنتاكي، وميسوري) وكلها ولايات فاز فيها في 2016.

وفاز بايدن في 18 ولاية بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا، ونيويورك، وكذلك العاصمة واشنطن؛ وذلك يعطي بايدن حتى الآن 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وترامب 213.

ويتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في هذا المجمع. في ما يلي تعداد الأصوات حتى الساعة:

- بايدن (224):

كاليفورنيا (55)

كولورادو (9)

كونيتيكت (7)

ديلاوير (3)

واشنطن العاصمة (3)

هاواي (4)

إيلينوي (20)

ميريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

مينيسوتا (10)

نبراسكا (1)

نيو هامبشر (4)

نيو جيرسي (14)

نيو مكسيكو (5)

نيويورك (29)

أوريغون (7)

رود آيلاند (4)

فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)

واشنطن الولاية (12)

- ترامب (213):

ألاباما (9)

أركنساو (6)

فلوريدا (29)

آيداهو (4)

إنديانا (11)

أيوا (6)

كنساس (5)

كنتاكي (8)

لويزيانا (8)

ميسيسيبي (6)

ميسوري (10)

مونتانا (3)

نبراسكا (5)

داكوتا الشمالية (3)

أوهايو (18)

أوكلاهوما (7)

كارولاينا الجنوبية (9)

داكوتا الجنوبية (3)

تينيسي (11)

تكساس (38)

يوتاه (6)

فيرجينيا الغربية (5)

وايومينغ (3)