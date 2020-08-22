"صحة الشمالية" تنفي شائعة ارتفاع وفيات "كورونا" بالمنطقة

قالت إن المعدلات تعتبر متوسطة مقارنة ببقية المناطق

أكدت "صحة الشمالية" أنه لا صحة على الإطلاق للشائعات التي انتشرت مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي، حول ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في منطقة الحدود الشمالية.

وقالت "صحة الشمالية": كل المعلومات حول الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي، والذي يتم تحديثه يوميَا، تعتبر متوسطة مقارنة ببقية مناطق المملكة، بمنطقة الحدود الشمالية.

وأضافت: يتم تطبيق البروتوكلات العلاجية في جميع المناطق مع المراجعة المستمرة والدورية بشأن أي ارتفاع في الإصابات داخل أي منطقة من مناطق المملكة، إلا أن نسب الوفيات بهذا الفيروس في المملكة من أقل النسب على مستوى العالم.

ودعت "صحة الشمالية" المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.