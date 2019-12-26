





15

قال إن الدوام يستمر حتى الرابعة عصراً حرصاً على سلامة الموظفين

بسبب كسوف الشمس.. رئيس الأرصاد يوجه ببدء الدوام التاسعة صباحاً

وجه الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سلمان الطريقي بأن يبدأ الدوام الخميس الساعة التاسعة صباحاً بسبب ما تشهده المملكة من كسوف للشمس.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي على تويتر: أنه نظراً لما تشهد المملكة من كسوف للشمس غداً الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م، فقد وجه الرئيس العام للهيئة بأن يبدأ الدوام يوم غد الخميس الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً وذلك حرصاً على سلامة الموظفين.