"الصحة": تسجيل 1090 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 6 مايو 2021، تسجيل 1090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 423406 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 982 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 406,589 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7032 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9785 والحالات الحرجة 1333 حالة.