مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية للوقاية من العمى والأمراض المسببة له في أريتريا

كُشف على 5,240 حالة وأجرى 414 عملية وتوزيع 1,240 نظارة طبية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, حملته الطبية التطوعية للوقاية من العمى والأمراض المسببة له في دولة أريتريا.

وأوضح المركز أنه كُشف على أكثر من 5,240 حالة من الحالات التي حضرت إلى مستشفى كرن العام، وقد حضروا من مدينة كرن وما حولها وأغلبهم يعانون من ضعف أو خلل في الإبصار، كما أجريت 414 عملية لإزالة الماء الأبيض والماء الأزرق و الظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، وصرف ما يقارب 1,244 نظارة طبية والأدوية المناسبة للمرضى المحتاجين.

وبلغ إجمالي الحالات التي كشف عليها وفحصها في مدينة مصوع 4,518 حالة، وعدد العمليات الجراحية 426 عملية، وتم توزيع 1,240 نظارة طبية، ليبلغ إجمالي من كشف عليهم في هذه الحملة المخصصة لدولة أرتيريا 9,758 حالة، وأجريت 840 عملية، وصرف ما يقارب 2,484 نظارة طبية.

تأتي الحملة ضمن سلسلة حملات طبية تطوعية يقوم بها المركز لعلاج المرضى من الفئات الأكثر احتياجًا ببلدان عديدة حول العالم وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.