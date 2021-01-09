التعادل السلبي يحسم ديربي القصيم بين الرائد والتعاون

حسم التعادل السلبي بدون أهداف ديربي القصيم بين التعاون والرائد ليواصل الأخير ابتعاده عن نغمة الفوز للجولة السابعة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



رفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الخامس بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 13 بالمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.



في الشوط الأول تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وكان التهديد الحقيقي الأول لفريق التعاون بعد أن هيأ محمد أبو سبعان كرة مثالية لزميله عبدالله ساني كسر على إثرها مصيدة التسلل وواجه الحارس عزالدين دوخة الذي أنقذ فريقه من هدف محقق (24).



رد فريق الرائد لم يقل خطورة وكان قريبًا من افتتاح التسجيل عبر أرنود جوم الذي ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية



محمد فوزير ليحولها قوية برأسه ناحية المرمى لكن حارس كاسيو أنجوس تصدى لها بصعوبة منقذاً فريقه من هدف محقق في الدقيقة (41).



منذ بداية الشوط الثاني أكمل فريق الرائد اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 إثر طرد الحكم خالد الطريس المدافع فواز فلاتة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ورغم النقص العددي كاد الرائد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 59 بعد تسديدة قوية من اللاعب الصربي نيوليتش أبعدها الحارس ببراعة لركلة ركنية .



اللاعب علي النمر يباغت الحارس الرائد بتصويبة مخادعة كاد أن يوقع هدف التقدم لفريقه، غير أن القائم تعاطف مع عزالدين دوخة في الدقيقة (89).