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في اليوم الأول من منافسات البطولة التي تستضيفها محافظة العلا

بمشاركة نخبة اللاعبين.. فريق العلا وفريق ريتشارد ميل في نهائي بطولة بولو الصحراء

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انطلقت اليوم منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، التي تحتضنها محافظة العلا خلال عطلة الأسبوع، وبمشاركة نخبة لاعبي البولو أعضاء فريق لا دولفينا، الذي يُعد أفضل فريق بولو في العالم، إلى جانب 5 من المواهب السعودية ومجموعة من لاعبي ولاعبات الرعاة.



وشهدت المباراة الأولى انتصار فريق العلا الذي ضم كلاً من: "الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان آل سعود "السعودية"، محمد الحبتور "الإمارات"، أدولفو كامبياسو "الأرجنتين"؛ أمام فريق بينتلي الذي ضم كلاً من: الأمير عبد الرحمن بن فيصل آل سعود "السعودية"، جان فرنسوا ديكو "فرنسا"، ديفيد بيلون سـتيرلنج "الأوروغواي" بنتيجة نهائية مجموعها 7 – 5.



في حين حقق فريق ريتشارد ميل: نور أبو خضرة "السعودية"، ميليسا غانزي "الولايات المتحدة الأمريكية"، بابلو ماك دونو "الأرجنتين"؛ الفوز بنتيجة نهائية مجموعها 9 – 7 أمام فريق السعودية، ويضم كلاً من: الأمير سلمان بن منصور آل سعود "السعودية"، خوان مارتن نيرو "الأرجنتين"، الدكتور حسام الزواوي "السعودية".



وقال أدولفو كامبياسو: "لقد كانت مباراة ممتعة، والملعب كان في حالة ممتازة، وبعيدًا عن كل شيء فإن أهم أمر كان الاستمتاع باللعب وبالأجواء المحيطة وبجمال العلا ومناظرها الطبيعية الفريدة من نوعها، التي تأسرك في كل مرة تشاهدها فيها، وقلة من اللاعبين بإمكانهم أن يقولوا إنهم لعبوا البولو في العلا. وكما هو حال البولو في التأقلم مع لاعبين مختلفين، يجب علينا التأقلم على الملعب الرملي. هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، فهي فرصة للقاء أشخاص رائعين والاستمتاع بالإرث العريق للعلا".



في حين قال مواطنه بابلو ماك دونو: "العلا مكان مميز بالفعل، وأنا سعيد بعودتي مرة أخرى. أحد الأمور الرائعة في رياضة البولو هو إمكانية السفر حول العالم والالتقاء بأشخاص مختلفين. ونرغب في أن تنمو رياضة البولو وتنتشر في المملكة والعالم. وعلى الرغم من معرفة القليل من السعوديين عنها إلا أني متأكد بأنهم سوف يستمتعون بها عند مشاهدتها عن قرب أو عند ممارستها؛ وهو ما نسعى لتحقيقه في هذه البطولة؛ التعريف بالبولو وبمهاراتها وبركوب الخيل. بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء هي خطوة مهمة حقًا للمستقبل".



وقال الزواوي: "لقد كانت مواجهات اليوم قوية والتنافس كان على أشده، وتقارب النتائج أكبر دليل على ذلك. من الرائع رؤية هؤلاء اللاعبين العالميين وهم يشاركون على أرض العلا وطبيعتها الساحرة ورؤية الجماهير الحاضرة تتفاعل معنا ومع مجريات المباراة. رياضة البولو هي رياضة الملوك وعادت لمملكتنا الحبيبة ونحن سعداء بهذه النسخة الثانية".



وتستمر منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء التي تقام بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو؛ حيث سيواجه فريق العلا فريق ريتشارد ميل في المباراة النهائية، وفريق بينتلي مع فريق السعودية في مباراة تحديد المركز الثالث.



ويتزامن موعد البطولة مع عطلة الأسبوع التي ستشهد انطلاق مهرجان فنون العُلا، مع فعاليته الرئيسية معرض ديزرت إكس العلا، إلى جانب أول حفل تقدمه الفنانة العالمية "أليشيا كيز" في مرايا بالعلا.