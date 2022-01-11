"إنفاذ" يشرف على فرصة عقارية في محافظة حقل

من خلال عرض قطعة أرض مساحتها 2400م2

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن مزاد تاج السهم، الذي يقام تحت إشرافه لمدة يومين، عن فرصة عقارية استثمارية بمحافظة حقل، التابعة لمنطقة تبوك؛ حيث يبدأ يوم الأحد القادم الساعة 9 صباحًا، وينتهي في اليوم الذي يليه عند الساعة 5 مساءً.

ويعرض المزاد، قطعة أرض مساحتها تُقدر بـ2400 متر مربع مُقَام عليها محطة محروقات رخصة تشغيلها غير متوفرة، ويتميز موقع الأرض بوقوعه على الطريق الدولي وقربه من البحر مسافة 250 مترًا تقريبًا.

ويُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيتَ الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية؛ بما يساهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.