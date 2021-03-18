"غرفة الشرقية" تعلن دمج مجلسي شباب وشابات أعمال الشرقية

يوفر فرصًا أكبر نحو توحيد الجهود وتضافرها تجاه القضايا والاهتمامات

قرر مجلس شباب أعمال الشرقية اليوم دمج مجلسي شباب وشابات أعمال الشرقية تحت مسمى "مجلس شباب أعمال الشرقية"، وذلك تحقيقًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.



وقد عقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل.



وقال الخالدي في كلمة له إن مجلسي شباب وشابات أعمال الشرقية لعبا دورًا متناميًا على مدار أعوامهم السابقة، في تطوير رواد أعمال المستقبل، وقد حقق المجلسان الكثير من الإنجازات في خدمة قطاع شباب وشابات الأعمال، وذلك بإثراء معرفتهم الاقتصادية وزيادة مهاراتهم في العمل الحر، وأن إعادة دمجهما اليوم في مجلس واحد إنما يعزز خدمة شباب أعمال المنطقة ويوحد جهودهم نحو تحقيق أهدافهم التي لا تنفصل عن أهداف الرؤية ومتطلباتها بتفعيل دور الشباب في مسارات العمل الاقتصادي.



وحث الخالدي، المجلس الجديد على بذل قصارى جهده لأجل المساهمة في إعداد جيل جديد من الشباب السعودي ليكونوا أصحاب أعمال تجارية تنافسية، وتحويلهم من مجرد باحثين عن وظائف إلى صُناع فرص وظيفية، داعيًا إلى تنويع برامجهم في تطوير شباب الأعمال وتقديم مبادرات تخدم رواد الأعمال في مختلف التخصصات، كما دعا للاستفادة المثلى من برامج الدعم التي هيأتها الدولة والجهات التمويلية والاستشارية الحاضنة لمساندة دور ريادة الأعمال.





ومن جانبه قال رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية فهد بن عبدالله الفراج إن دمج المجلسين يتزامن مع مرحلة جديدة ورؤية فريدة تحمل مؤشراتها الإصرار والعزيمة على دفع عجلة التنمية نحو الاستدامة؛ معاهدًا بالاستمرار في تطوير وتنمية الأداء تلبيةً لتطلعات قطاع شباب الأعمال في المنطقة الشرقية، ومواكبة رؤية المملكة2030م فيما يتعلق بشباب وشابات الأعمال، مثمنًا الجهود الكبيـرة التـي تبذلها الحكومة الرشيدة، لأجل دعم ‏شباب وشابات الأعمال في مختلف المجالات والدفع بهم لأخذ دورهم في مسيرة الاقتصاد الوطني وحرصها على التأهيل وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لخوض غمار العمل الاقتصادي.



ومن جهتها قالت نائب رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية، نجلاء عبدالقادر، إن الدمج يوفر فرصًا أكبر نحو توحيد الجهود وتضافرها تجاه قضايا واهتمامات شباب وشابات أعمال المنطقة الشرقية، ويدفع بالمزيد من البرامج والمبادرات لأجل توسيع مشاركة الشباب في مسيرة النمو المتصاعد التي يشهدها الاقتصاد الوطني على مختلف الأصعدة.



ورأى نائب رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية، حمد محمد العمار الخالدي، أن المجلس الجديد ينطلق من مفاهيم العمل التكاملي الذي بدوره يسهم في توحيد الأفكار تجاه خدمة أهم مورد من موارد المملكة ألا وهو الشباب السعودي الذي يمثل المرتكز الرئيس في تنفيذ رؤية المملكة2030م.