وزارة الصحة العمانية تسجل 62 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات ٥٤٦ حالةً وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩).

ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً، وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .