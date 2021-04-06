دبي.. "كمامة" تكشف سرقات الخادمة

هواتف وجهاز لوحي وسلسلة ذهبية

في واقعة غريبة بدبي، كشفت كمامة ذات رسوم مميزة، عن اعتياد خادمة القيام بسرقات متوالية من ربة منزل خليجية.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، اكتشفت ربة منزل (خليجية)، أنها تتعرض لسرقات ممنهجة من خادمتها، بعدما رأت كمامتها ذات الرسوم المميزة ملقاة في حجرة المتهمة، وعندما سألتها ربة المنزل عن سبب وجود الكمامة لديها، أخبرتها الخادمة بأنها هي التي أعطتها إياها؛ مما أثار شكوك صاحبة المنزل، ففتشت حجرتها، لتفاجأ بوجود مسروقات كثيرة، شملت هواتف حديثة، وجهازًا لوحياًّ، وفستانًا، ونظارة سباحة، وسلسلة ذهبية، وأطعمة، وملابس. وأبلغت الشرطة، فانتقلت دورية مختصة إلى موقع البلاغ، حيث سجلت الواقعة وضبطت المتهمة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات.