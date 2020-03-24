في ظل تداعيات كورونا.. سكان "العارضة" لـ"الصحة": فتح مركز صحي مسائي مطلب مُلحٌّ

قالوا: حتى في أقل الأمراض خطورة ليس أمامنا سوى خيار الطوارئ أو "الخاص"

طالب سكان محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" وزارة الصحة بالعمل على فتح مركز صحي مسائي مناوب أسوة ببقية المحافظات والأحياء في المناطق الأخرى، وأوضحوا أنه بات من الضروري لتخفيف العبء على قسم الطوارئ (الخيار الوحيد لمرضى المحافظة).

وتفصيلاً، قال مواطنون بالعارضة: ليس من المعقول أن توجد محافظة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة ولا يوجد بها مركز صحي مناوب في فترة المساء ضمن المراكز المدرجة والمعتمدة من الوزارة لفك اختناق قسم الطوارئ بالمستشفى العام، الذي لا يتسع سوى لنحو عشرة أسرّة للرجال والنساء.

وأشار المواطنون إلى أنهم يضطرون للذهاب بأطفالهم ومرضاهم إلى قسم الطوارئ في أقل الأمراض خطورة، حتى في العادية جدًّا؛ وذلك لعدم وجود خيار آخر.. لافتين إلى أنه ليس أمامهم سوى خيارين فقط: إما الذهاب لقسم الطوارئ، أو المراكز الخاصة التي أرهقت جيوبهم، على حد قولهم.

وتابعوا: القاصد بمريضه قسم الطوارئ سيلحظ أن الأسرّة في القسم تُحجز لساعات لحالات يمكن علاجها في المركز الصحي في حال كان موجودًا؛ وهو ما يشكِّل عبئًا على الموظفين والطاقم الصحي، ويتسبب في ازدحام داخل القسم، وتأخير إيجاد أسرّة للحالات الأكثر خطورة، التي تحتاج للتدخل السريع.. مناشدين وزارة الصحة فتح مركز صحي مسائي في المحافظة، خاصة في الفترة الحالية، وتفريغ الطوارئ في المستشفى العام وطاقمه للحالات الأخرى الأكثر حاجة للتدخل السريع، منها الحوادث المرورية –لا قدر الله -.

وبدورها، تواصلت "سبق" منذ خمسة أيام مع "صحة جازان" للرد على مطالب السكان غير أنها لم تتلقَّ أي إجابة حول عدم إنشاء مركز في المحافظة ضمن المراكز المسائية المناوبة رغم الكثافة السكانية.

وكانت "صحة جازان" قد أصدرت إحصائية قبل أيام، كشفت من خلالها عدد المراجعين لأقسام الطوارئ في مستشفياتها العام الماضي، وبيّنت أن الرقم تجاوز مليونَي مراجع، وأن عدد مرضى العيادات بلغ 960231 مريضًا، وأُدخل 60642 شخصًا للتنويم.

وأوضحت أن عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفيات صحة جازان بلغ 23878 عملية، منها 14687 عملية كبرى، و9191 عملية صغرى، وبلغ إجمالي جراحة اليوم الواحد 6229 عملية، فيما بلغ إجمالي عدد الفحوص المخبرية لأقسام المختبرات بالمستشفيات 7927065 فحصًا مخبريًّا، وعدد الفحوص الإشعاعية 699003 فحوصات إشعاعية، ووصل عدد المراجعين لمراكز وعيادات الغدد الصماء والسكري 37155 مراجعًا، وبلغ عدد المواليد 20486 مولودًا، وعدد مراجعي التأهيل 74158 مراجعًا، وإجمالي عدد جلسات التأهيل 368846 جلسة.