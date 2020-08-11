الصين: 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يشمل 31 حالة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إنها سجلت 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج، وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محليًّا في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 08:27 AM

يشمل 31 حالة وافدة من الخارج

الصين: 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إنها سجلت 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج، وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محليًّا في إقليم شينجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712؛ بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

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