"طلب الحد الجنوبي لا يمكن رفضه".. هكذا منح السفير السعودي جزائريًّا تأشيرة الحج

لفتة إنسانية أشاد بها المتابعون والمغردون

طلبٌ من أحد جنود الوطن في الحد الجنوبي عبر "تويتر"، لم يستطع سفير خادم الحرمين لدى الجزائر رفضه، وسرعان ما استجاب له ملبيًا نداء أحد الجنود بتوفير تأشيرة حج لمواطن جزائري لم يرد اسمه بالقرعة؛ ولكن شاء الله أن يتم الأمر عبر نداء جندي الوطن.

طلب واستجابة

وتبدأ القصة عندما غرّد مواطن جزائري صاحب حساب "الصقر العربي الجزائري 54" قائلًا: "قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، وأنا مبسوط وراضي على قدره سبحانه وتعالى، لم يرد اسمي في قرعة حج عام 1414، ولا في قرعة حج عام 1442. فرصة أخرى بإذن الله، وأشكر كل من دعا لي ووقف معي وساندني، جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم جميعًا، ويبقى الأمل كبيرًا لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا".

وهو الأمر الذي استدعى تعاطف المغردين السعوديين مع صاحب الحساب؛ فسطروا أروع المشاهد بإعلانهم عن استعدادهم لتحمل مصاريف حجه وإقامته في مكة؛ ولكن تغريدةً من أحد جنود الحد الجنوبي البواسل كان لها مفعول السحر؛ فكتب صاحب حساب "أبو حميد" مخاطبًا السفارة السعودية والسفير لدى الجزائر قائلًا: "إلى أحبابنا في السفارة السعودية في الجزائر.. لا تنسوا هذا الشخص (الصقر العربي الجزائري 54). طلبناكم طلبًا من جندي في الحد الجنوبي".

وكانت المفاجأة عندما سارع السفير عبدالعزيز العميريني إلى الرد ملبيًا نداء الحد الجنوبي؛ فعلق قائلًا: "طلبكم تم يا أسود الوطن"، وهي اللفتة الإنسانية التي ثمّنها المغرّدون.

وغرّد المواطن الجزائري صاحب الحساب المشار إليه سابقًا، والذي يُعرّف نفسه على حسابه في "تويتر" بكونه محبًّا للسعودية وشعبها، متابعًا ومؤكدًا تواصل السفارة معه: "لا زلت أبكي من شدة الفرح، ولا زلت مغمورًا بما أنعم الله عليّ من فضل؛ حيث لم أوفق في قرعة الحج فسلّمت أمري لله؛ لكن شوف حكمة الله وإرادته؛ حيث نشر أخ -وهو جندي سعودي بالحد الجنوبي- تعليق يطلب من سفير المملكة بالجزائر مساعدتي؛ فلبى سعادته الطلب فورًا. شكرًا لسعادة السفير ولأخي أبو حميد".

وأضاف في تغريدة أخرى: "صادق السعوديين واصدق معهم، تفلح.. إذا قالوا فعلوا.. وإذا عاهدوا وفوا.. أخجلوني بكرمهم وبصدق مشاعرهم. الذي تكفل بمصاريف حجي مواطن سعودي، والذي كان سببًا في حصولي على تأشيرة الحج جندي سعودي، والذي لبى الطلب سفير سعودي، والذي دعمني بالدعاء الشعب السعودي. فبالله عليكم أي كرم هذا؟!".

وتابع مشيدًا بالحب والكرم الذي غمره السعوديون به: "لا زالت تصلني تباعًا أعداد كبيرة من الرسائل على الخاص من الأشقاء السعوديين الأعزاء بين مهنئ ومبارك ومرحّب ومستضيف وداعم، كلهم بقول رجل واحد (كيف_أخدمك) ، سبحان الله قمة الطيبة الكرم، النبل والنخوة، هذا وأنا بعيد عنهم فماذا لو كنت بينهم؟! شكرًا لكم، حفظ الله السعودية حكومة شعبًا وأرضًا".