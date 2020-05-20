شاهد.. ضبط عمالة "تسرق" ملابس التبرعات الخيرية وتبيعها بالرياض

تم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم

تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط عمالة وافدة (تسرق) ملابس التبرعات الخيرية لتعيد بيعها بعد تخزينها في أحد المنازل.



وأوضحت "أمانة الرياض"، أنه تم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.